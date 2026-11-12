Kawasaki Heavy Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kawasaki Heavy Industries äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,40 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at