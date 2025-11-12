|
12.11.2025 06:31:28
Kawasaki Heavy Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kawasaki Heavy Industries hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 106,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kawasaki Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -10,200 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Kawasaki Heavy Industries im vergangenen Quartal 507,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kawasaki Heavy Industries 439,96 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
