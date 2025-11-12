Kawasaki Heavy Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kawasaki Heavy Industries hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 106,77 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kawasaki Heavy Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -10,200 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kawasaki Heavy Industries im vergangenen Quartal 507,81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kawasaki Heavy Industries 439,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at