Kawasaki Heavy Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kawasaki Heavy Industries hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,84 Prozent auf 3,67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at