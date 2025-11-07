Kawasaki Kisen Kaisha: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kawasaki Kisen Kaisha präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kawasaki Kisen Kaisha in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden USD im Vergleich zu 1,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

