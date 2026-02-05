Kawasaki Kisen Kaisha: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kawasaki Kisen Kaisha hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,73 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at