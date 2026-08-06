Kawasaki Kisen Kaisha gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kawasaki Kisen Kaisha hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Kawasaki Kisen Kaisha hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,330 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,80 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at