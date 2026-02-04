Kawasaki Kisen Kaisha stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kawasaki Kisen Kaisha ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kawasaki Kisen Kaisha die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 53,74 JPY, nach 154,61 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 267,17 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kawasaki Kisen Kaisha einen Umsatz von 266,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at