Kawasaki Kisen Kaisha stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kawasaki Kisen Kaisha hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Kawasaki Kisen Kaisha mit einem Umsatz von insgesamt 1,60 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kawasaki Kisen Kaisha 3,02 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 6,76 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at