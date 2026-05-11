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11.05.2026 06:31:29
Kawasaki Kisen Kaisha stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kawasaki Kisen Kaisha hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 48,07 JPY, nach 36,92 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent auf 250,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 242,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 210,42 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kawasaki Kisen Kaisha ein Gewinn pro Aktie von 460,11 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1 018,36 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 047,94 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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