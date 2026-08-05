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05.08.2026 06:31:29
Kawasaki Kisen Kaisha stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kawasaki Kisen Kaisha hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 37,42 JPY. Im Vorjahresviertel waren 47,40 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kawasaki Kisen Kaisha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 286,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 244,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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