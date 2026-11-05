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05.11.2026 06:31:28
Kawasaki Kisen Kaisha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kawasaki Kisen Kaisha hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 166,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kawasaki Kisen Kaisha noch ein Gewinn pro Aktie von 61,21 JPY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Kawasaki Kisen Kaisha mit einem Umsatz von insgesamt 315,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23,29 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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