Kawasaki Kisen Kaisha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kawasaki Kisen Kaisha präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,98 Milliarden USD – ein Plus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kawasaki Kisen Kaisha 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at