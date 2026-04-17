Kawasaki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kawasaki hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 42,93 JPY gegenüber 36,55 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 580,4 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 597,0 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at