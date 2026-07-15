Kawasaki legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kawasaki stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kawasaki ein EPS von 44,97 JPY je Aktie vermeldet.

Kawasaki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 560,3 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 575,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at