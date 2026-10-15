Kawasaki: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kawasaki ließ sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kawasaki die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 22,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,91 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 555,4 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 558,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 147,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 157,58 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kawasaki 2,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at