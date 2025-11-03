Kawata Mfg öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kawata Mfg stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Kawata Mfg vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 19,04 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,820 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Kawata Mfg mit einem Umsatz von insgesamt 4,46 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,72 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at