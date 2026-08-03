Kawata Mfg verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kawata Mfg hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,34 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 4,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at