02.02.2026 06:31:29
Kawata Mfg vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kawata Mfg hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,41 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 36,88 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,91 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,73 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
