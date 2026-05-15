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15.05.2026 06:31:29
Kawata Mfg: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kawata Mfg hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 16,42 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 25,62 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 5,43 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kawata Mfg 5,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,29 JPY, nach 82,53 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,74 Prozent auf 19,37 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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