|
17.02.2026 06:31:28
Kay Power Paper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kay Power Paper hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Kay Power Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Kay Power Paper 47,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,4 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!