Kay Power Paper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kay Power Paper hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Kay Power Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kay Power Paper 47,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 49,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,4 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at