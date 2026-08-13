Kay Power Paper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kay Power Paper hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Kay Power Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,21 Prozent zurück. Hier wurden 58,9 Millionen INR gegenüber 71,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at