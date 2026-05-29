Kay Power Paper präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kay Power Paper hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kay Power Paper ein EPS von 0,440 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 48,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 59,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,290 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kay Power Paper ein Gewinn pro Aktie von 0,510 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kay Power Paper 243,80 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 391,92 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at