14.11.2025 06:31:28
Kay Power Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kay Power Paper lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kay Power Paper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 88,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
