Kay Power Paper: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kay Power Paper hat am 07.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Kay Power Paper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 109,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at