Kaya: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kaya hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 23,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kaya ein Ergebnis je Aktie von 2,81 INR vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent auf 600,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 581,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at