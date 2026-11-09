|
09.11.2026 06:31:29
Kaya gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kaya veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 8,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kaya ein Ergebnis je Aktie von -13,180 INR vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 650,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 538,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!