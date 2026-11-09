Kaya gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kaya veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kaya ein Ergebnis je Aktie von -13,180 INR vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 650,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 538,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at