Kaya präsentierte Quartalsergebnisse

Kaya hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 18,28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kaya -5,360 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent auf 558,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 546,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -66,670 INR. Im Vorjahr waren 63,95 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Kaya 2,22 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at