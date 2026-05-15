Kayaba Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kayaba Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 98,65 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 111,67 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 127,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115,49 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 631,99 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kayaba Industry 281,13 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,86 Prozent auf 481,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 438,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at