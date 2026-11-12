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12.11.2026 06:31:28
Kayaba Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kayaba Industry hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 36,86 JPY gegenüber 36,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 125,61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kayaba Industry 116,86 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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