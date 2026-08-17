KAYAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KAYAC präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KAYAC -3,780 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 5,01 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at