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17.11.2026 06:31:28
KAYAC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KAYAC präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18,30 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat KAYAC mit einem Umsatz von insgesamt 6,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,23 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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