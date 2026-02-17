17.02.2026 06:31:28

KAYAC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KAYAC präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,47 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KAYAC noch ein Gewinn pro Aktie von 8,46 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,41 Prozent auf 5,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 42,63 JPY. Im Vorjahr hatte KAYAC 9,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 20,09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte KAYAC 16,73 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

