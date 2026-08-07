Kaycee Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kaycee Industries stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,97 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 139,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at