Kaycee Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kaycee Industries äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kaycee Industries ein EPS von 2,95 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaycee Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 144,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 118,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at