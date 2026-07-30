Kayel Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kayel Securities ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kayel Securities die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Kayel Securities 865,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 971,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at