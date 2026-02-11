Kayel Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kayel Securities hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,4 Millionen INR – ein Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kayel Securities 946,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at