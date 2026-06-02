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02.06.2026 06:31:29
Kayel Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kayel Securities veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,11 Prozent auf 1,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 914,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,21 INR gegenüber 2,19 INR je Aktie im Vorjahr.
Kayel Securities hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,62 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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