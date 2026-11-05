Kayel Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kayel Securities stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,39 INR gegenüber 0,560 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,28 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at