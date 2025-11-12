Kayne Anderson BDC,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kayne Anderson BDC, ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kayne Anderson BDC, die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kayne Anderson BDC, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,530 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 57,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at