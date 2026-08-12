Kayne Anderson BDC,: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kayne Anderson BDC, hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 43,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 57,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at