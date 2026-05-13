Kayne Anderson BDC, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kayne Anderson BDC, hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,31 Prozent auf 55,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at