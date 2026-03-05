|
05.03.2026 06:31:28
Kayne Anderson BDC, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kayne Anderson BDC, hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 61,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 57,1 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 235,74 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 213,68 Millionen USD umgesetzt worden waren.
