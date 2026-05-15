Kaynes Technology India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kaynes Technology India hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,12 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 12,43 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,84 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 22,50 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 14,32 Milliarden INR gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 54,85 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 45,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 33,24 Prozent auf 36,26 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 66,46 INR sowie einen Umsatz von 38,43 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at