Kaynes Technology India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaynes Technology India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 6,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,11 Prozent auf 9,53 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at