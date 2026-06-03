SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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03.06.2026 06:00:15
Kazakh billionaire under SEC scrutiny seeks to build European digital bank
Application from Freedom Holdings for French banking licence comes as US watchdog examines enforcement actionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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