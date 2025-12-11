Kazakhtelecom JSC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kazakhtelecom JSC hat am 08.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1708,79 KZT eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3077,16 KZT je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent auf 140,40 Milliarden KZT aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,29 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at