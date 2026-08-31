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31.08.2026 06:31:29
Kazakhtelecom JSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kazakhtelecom JSC hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 542,69 KZT ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2363,35 KZT erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 145,79 Milliarden KZT aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,69 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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