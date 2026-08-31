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31.08.2026 06:31:29
Kazakhtelecom JSC Pref legte Quartalsergebnis vor
Kazakhtelecom JSC Pref hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 542,69 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2363,35 KZT je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 145,79 Milliarden KZT gegenüber 136,69 Milliarden KZT im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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