|
11.12.2025 06:31:28
Kazakhtelecom JSC Pref öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kazakhtelecom JSC Pref gab am 08.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1708,79 KZT beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kazakhtelecom JSC Pref 3077,16 KZT je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kazakhtelecom JSC Pref in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 140,40 Milliarden KZT im Vergleich zu 121,29 Milliarden KZT im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.