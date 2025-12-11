Kazakhtelecom JSC Pref öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kazakhtelecom JSC Pref gab am 08.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1708,79 KZT beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kazakhtelecom JSC Pref 3077,16 KZT je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kazakhtelecom JSC Pref in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 140,40 Milliarden KZT im Vergleich zu 121,29 Milliarden KZT im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at