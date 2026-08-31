Kazakhtelecom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kazakhtelecom hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kazakhtelecom 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 306,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 266,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at